وزيرا الاتصالات والنقل يبحثان التعاون بمشروع أتمتة إجازات السوق بسوريا

دمشق-سانا

بحث وزيرا الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، والنقل يعرب بدر، اليوم الأربعاء، مجالات التعاون في مشروع أتمتة إجازات السوق، بهدف تسهيل المراحل التي يتطلبها الحصول على إجازة السوق.

وناقش الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الاتصالات بدمشق، إنشاء منصة ويب لتسهيل عملية التسجيل في الدورات التدريبية المطلوبة للحصول على إجازة السوق، بحيث يتمكن الراغبون من التسجيل في الدورة واختيار المدرسة التي يرغب في التقديم إليها إلكترونياً.

كما تم بحث إمكانية ربط مديريات النقل من خلال نظام رقمي موحد، وذلك لتحقيق تحوّل رقمي شامل، يسهل من عملية التعامل مع الوثائق والمعلومات بين الإدارات الحكومية.

وأشار الوزير بدر إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يسهم في تقليل التكاليف والوقت المستغرق للحصول على إجازة السوق، مبيناً أن تنفيذ المشروع سيراعي البنية التحتية التقنية، بما يضمن الوصول السهل إلى هذه الخدمات الرقمية عبر الإنترنت.

من جانبه، أكد الوزير هيكل على أهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة النقل يسهم في بناء بيئة إلكترونية متكاملة، تحسن جودة الخدمات الحكومية.

وتسعى وزارتا الاتصالات والنقل إلى تعزيز الرقمنة الحكومية من خلال تطوير آليات العمل الإداري والتقني، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، ويسرع في تنفيذ المعاملات الإجرائية.