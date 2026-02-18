وزيرا الاتصالات والنقل يبحثان التعاون بمشروع أتمتة إجازات السوق بسوريا

DSC 1288 وزيرا الاتصالات والنقل يبحثان التعاون بمشروع أتمتة إجازات السوق بسوريا

دمشق-سانا

بحث وزيرا الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، والنقل يعرب بدر، اليوم الأربعاء، مجالات التعاون في مشروع أتمتة إجازات السوق، بهدف تسهيل المراحل التي يتطلبها الحصول على إجازة السوق.

DSC 1282 وزيرا الاتصالات والنقل يبحثان التعاون بمشروع أتمتة إجازات السوق بسوريا

وناقش الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الاتصالات بدمشق، إنشاء منصة ويب لتسهيل عملية التسجيل في الدورات التدريبية المطلوبة للحصول على إجازة السوق، بحيث يتمكن الراغبون من التسجيل في الدورة واختيار المدرسة التي يرغب في التقديم إليها إلكترونياً.

كما تم بحث إمكانية ربط مديريات النقل من خلال نظام رقمي موحد، وذلك لتحقيق تحوّل رقمي شامل، يسهل من عملية التعامل مع الوثائق والمعلومات بين الإدارات الحكومية.

وأشار الوزير بدر إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يسهم في تقليل التكاليف والوقت المستغرق للحصول على إجازة السوق، مبيناً أن تنفيذ المشروع سيراعي البنية التحتية التقنية، بما يضمن الوصول السهل إلى هذه الخدمات الرقمية عبر الإنترنت.

DSC 1279 وزيرا الاتصالات والنقل يبحثان التعاون بمشروع أتمتة إجازات السوق بسوريا

من جانبه، أكد الوزير هيكل على أهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة النقل يسهم في بناء بيئة إلكترونية متكاملة، تحسن جودة الخدمات الحكومية.

وتسعى وزارتا الاتصالات والنقل إلى تعزيز الرقمنة الحكومية من خلال تطوير آليات العمل الإداري والتقني، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، ويسرع في تنفيذ المعاملات الإجرائية.

قافلة محروقات تصل إلى بصرى الشام بريف درعا لإدخالها إلى السويداء- فيديو
زيادة استطاعة مركزي تحويل كهربائي في مدينة داريا بريف دمشق
الوزير الشيباني يبحث مع فريق التقييم الاستراتيجي أهمية وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الحكومة السورية
سوق طفس الشعبي نموذج ناجح يخدم شريحة واسعة من أهالي درعا
وزير الطوارئ: قرار إلغاء قانون قيصر يفتح أمام السوريين فرصة حقيقية لاستعادة دولتهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك