قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي

توغل اسرائيلي في القنيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 6 آليات عسكرية انطلقت من تل الأحمر الغربي باتجاه قرية الأصبح، حيث توغلت في القرية وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين وخلع بعض الأبواب، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية، توغلت في وقت سابق اليوم، في ريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك