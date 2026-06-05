الحرارة حول معدلاتها وأجواء مستقرة حارة نسبياً في معظم المناطق ‏السورية‏

‏دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة حول معدلاتها السنوية، ويستمر الطقس ‏مستقراً حاراً نسبياً حتى مطلع الأسبوع القادم.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون ربيعياً ‏حاراً نسبياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً أحياناً، وسديمياً في المناطق ‏الشرقية والجزيرة والبادية، وخلال الليل يكون لطيفاً بشكل عام، مائلاً للبرودة في ‏المرتفعات الجبلية.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة ‏مساءً تتجاوز سرعتها أحياناً الـ 50 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى ‏والشمالية الغربية والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏