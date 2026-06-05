الحرارة حول معدلاتها وأجواء مستقرة حارة نسبياً في معظم المناطق ‏السورية‏

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة حول معدلاتها السنوية، ويستمر الطقس مستقراً حاراً نسبياً حتى مطلع الأسبوع القادم.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً أحياناً، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وخلال الليل يكون لطيفاً بشكل عام، مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة مساءً تتجاوز سرعتها أحياناً الـ 50 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية الغربية والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|17/32
|ريف دمشق-القلمون
|12/28
|القنيطرة
|13/27
|درعا
|14/32
|السويداء
|13/28
|حمص
|16/30
|حماة
|15/33
|اللاذقية
|19/27
|طرطوس
|17/27
|حلب
|15/33
|إدلب
|16/30
|دير الزور
|23/36
|الرقة
|21/34
|الحسكة
|23/36