إطلاق مشروع محطة معالجة للصرف الصحي في دير العصافير بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أطلقت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، أعمال مشروع إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك بهدف تحسين الواقع البيئي والخدمي في المنطقة.

وأكد مدير الشركة المهندس أحمد درويش، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن المشروع يشمل إنشاء محطة معالجة باستطاعة 1200م3 يومياً، بما يساهم في تخديم نحو 15 ألف نسمة، والحد من التلوث البيئي، إضافة إلى تأمين مياه معالجة صالحة لري الأراضي والمزروعات.

ولفت درويش إلى أن المشروع بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بكلفة تقديرية تقارب مليوني دولار أمريكي، وذلك في إطار دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق ريف دمشق، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ثمانية أشهر.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والطاقة، وبدعم من صندوق التكيف المناخي افتتح في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي محطة زبدين لمعالجة مياه الصرف الصحي في بلدتي المليحة وزبدين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بكلفة تقدر بـ 4 ملايين و890 ألف دولار، مقدمة من صندوق التكيف المناخي.