جولة ميدانية للاطلاع على واقع المنشآت السياحية في حماة وتعزيز جودة خدماتها

حماة-سانا

نفذت مديرية السياحة في محافظة حماة، بالتعاون مع المحافظة اليوم الإثنين، جولة ميدانية شملت عدداً من المنشآت السياحية بمختلف أنواعها، بهدف الاطلاع على واقعها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من الالتزام بالقرارات والأنظمة الناظمة لعملها.

وقالت مديرة السياحة بحماة المهندسة مي البكري في تصريح لمراسل سانا: ان الجولة تهدف إلى الاطلاع على واقع المنشآت السياحية ومعرفة الصعوبات التي تواجهها، وتقديم الملاحظات اللازمة لتطوير مستوى الخدمات، مؤكدة التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة السياحة، ولا سيما ما يتعلق بالنظافة، والإعلان الواضح عن الأسعار، وتقديم الخدمات السياحية وفق المعايير المعتمدة.

من جانبها بينت عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حماة لقطاع السياحة لينا شموط، أن هذه الجولات تسهم في فتح قناة تواصل مع أصحاب المنشآت السياحية بشكل مباشر، ومعرفة مدى التزامهم بالشروط الصحية وجودة الخدمات، بما يضمن ارتقاء قطاع السياحة الذي يمثل عنصراً رئيسياً في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة.

من جهته أشار صاحب أحد المطاعم إلى أن الموسم السياحي هذا العام شهد انطلاقة جيدة منذ بدايته، مبيناً أن جولة اليوم أتاحت الفرصة لعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت في حماة للعمل على تذليلها وتحسين واقع السياحة.

شارك في الجولة الميدانية رئيس غرفة سياحة حماة أحمد السفاف، وعدد من أعضاء الغرفة.

وكانت الضابطة السياحية في حماة نفذت مؤخراً جولات رقابية على عدد من المنشآت السياحية في منطقتي مصياف والسقيلبية، للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار والشروط الصحية ومستوى الخدمات المقدمة للزوار، مع تنظيم ضبوط بحق المنشآت المخالفة.