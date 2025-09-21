تقديم الطعون بدمشق وريفها على عضوية الهيئات الناخبة لانتخابات مجلس الشعب
مديرية الأوقاف في اللاذقية تكرّم عدداً من حفظة القرآن الكريم
بالتزامن مع يوم النظافة العالمي.. حملة نظافة شاملة في طرطوس
حملة نظافة شاملة في القنيطرة بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
حملة لتنظيف المسجد العمري وساحة 18 آذار في درعا بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
مع ختام الموسم الصيفي.. وجوه جديدة تدخل ميدان فروسية قفز الحواجز
حملة “أهل العز لا ينسون”.. نموذج للتعاون والتكاتف المجتمعي
عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب بدر جاموس: “الشعب السوري أثبت أنه قادر على بناء بلده”
