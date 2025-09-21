تقديم الطعون بدمشق وريفها على عضوية الهيئات الناخبة لانتخابات مجلس الشعب

كلمة الرئيس الشرع في الفعالية الجماهيرية “حلب مفتاح النصر” على مدرج قلعة حلب
إرادة الحياة تنتصر.. أجواء الفرح في إدلب في أول عيد بعد تحرير سوريا
كلمة الوزير الشيباني خلال مأدبة عشاء حضرها سفراء الدول العربية لدى روسيا في موسكو
ماذا قال سفير جمهورية إندونيسيا عن معرض دمشق الدولي؟
حاضنة دمر التراثية في دمشق: صمام الأمان للحفاظ على المهن التراثية من الاندثار
