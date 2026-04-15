تقييم جاهزية السدود ومتابعة مشاريع الري في القنيطرة

القنيطرة -سانا

اطلع مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية، المهندس أحمد الكوان، اليوم الأربعاء خلال جولة ميدانية في محافظة القنيطرة، على واقع الموارد المائية وجاهزية السدود ومستويات تخزينها، في إطار متابعة الجهود الحكومية لتحسين إدارة المياه وتعزيز استدامتها.

وذكرت وزارة الطاقة في بيان أن الجولة شملت السدود الرئيسة والوقوف على أوضاعها الفنية ونسب التخزين، إضافة إلى بحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المحافظة في ظل الظروف المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية.

وأوضحت الوزارة أن الجولة شملت متابعة سير العمل في مشاريع استبدال قنوات الري المكشوفة بأخرى مغمورة، بهدف الحد من الفاقد المائي وتحسين كفاءة نقل المياه إلى الأراضي الزراعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة شبكات الري ودعم الأمن الغذائي.

وتأتي الجولة ضمن جهود وزارة الطاقة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ومتابعة جاهزية المنشآت الحيوية ميدانياً لدعم تحقيق الأمن المائي.

