دير الزور: رفع ساتر ترابي على امتداد نهر الفرات في قرية مراط ‏للحد من مخاطر فيضان الفرات

دير الزور-سانا
بدأت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الجمعة، أعمال ‏رفع ساتر ترابي على امتداد نهر الفرات في قرية مراط بريف دير ‏الزور، وذلك ضمن الجهود الوقائية لتخفيف مخاطر فيضان نهر ‏الفرات.‏
‏ ‏وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام، أن الهدف ‏من هذه الإجراءات منع أو الحد من وصول مياه نهر الفرات إلى ‏منازل الأهالي والأراضي الزراعية المنخفضة.‏

وتشهد مناطق على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور ‏والرقة ارتفاعاً في منسوب المياه منذ عدة أيام، ما ‌‏استدعى استنفار ‏فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية لاتخاذ إجراءات ‏احترازية، شملت تدعيم السواتر الترابية ‌‏ومراقبة المناطق المهددة ‏وتأمين عمليات الإجلاء عند الضرورة، بهدف الحد من الأضرار ‏وحماية السكان والممتلكات.‏

