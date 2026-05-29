دير الزور: رفع ساتر ترابي على امتداد نهر الفرات في قرية مراط ‏للحد من مخاطر فيضان الفرات

دير الزور-سانا
بدأت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الجمعة، أعمال رفع ساتر ترابي على امتداد نهر الفرات في قرية مراط بريف دير الزور، وذلك ضمن الجهود الوقائية لتخفيف مخاطر فيضان نهر الفرات.
وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام، أن الهدف من هذه الإجراءات منع أو الحد من وصول مياه نهر الفرات إلى منازل الأهالي والأراضي الزراعية المنخفضة.
وتشهد مناطق على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة ارتفاعاً في منسوب المياه منذ عدة أيام، ما استدعى استنفار فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية لاتخاذ إجراءات احترازية، شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة وتأمين عمليات الإجلاء عند الضرورة، بهدف الحد من الأضرار وحماية السكان والممتلكات.