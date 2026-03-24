وزير الطوارئ: استمرار الاستجابة لسيول الحسكة وإخلاء أكثر من 120 عائلة

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، استمرار جهود فرق الدفاع المدني السوري في الاستجابة للظروف الجوية الصعبة التي تشهدها محافظة الحسكة، ولا سيما الأمطار الغزيرة التي تسببت بحدوث سيول وفيضانات واسعة.

وأوضح الوزير الصالح في منشور عبر منصة “X” اليوم الثلاثاء أن فرق الدفاع المدني تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي في ريف الحسكة، حيث غمرت المياه عدداً من الأحياء السكنية والبلدات والقرى، ما استدعى تنفيذ تدخلات عاجلة للتخفيف من آثار الكارثة.

وبيّن أن الفرق عملت على خمسة محاور رئيسية في منطقتي تل حميس واليعربية، شملت رفع سواتر ترابية وفتح ممرات لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى فتح عبارات المياه، وذلك بهدف الحد من تفاقم الأضرار.

وأشار الوزير الصالح إلى أن فرق الاستجابة تمكنت من إخلاء أكثر من 120 عائلة تضررت منازلها نتيجة الفيضانات، وتأمينها إلى مناطق أكثر أماناً.

وفيما يتعلق بمدينة الحسكة، أكد الوزير الصالح أن العمل جارٍ بشكل عاجل على تجهيز الفرق والآليات وتوسيع نطاق الاستجابة، بما يضمن سرعة التدخل في المناطق الأكثر تضرراً.

ولفت إلى استمرار التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لدعم المتضررين وتعزيز الجهود الإنسانية، بما يسهم في تخفيف معاناة الأهالي جراء هذه الظروف الجوية.

وكان رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوسف عزو، أعلن مساء اليوم الثلاثاء، أن منطقة تل حميس شمال شرق الحسكة شهدت غرق أكثر من 400 منزل نتيجة الفيضانات، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني السوري.

وتأثرت سوريا خلال الأيام الماضية بمنخفضين جويين، ترافقا بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.