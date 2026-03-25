طب الأسرة في تسيل يقدم خدمات لنحو 50 ألف نسمة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

يقدم مركز طب الأسرة في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، الخدمات الطبية المجانية لنحو 50 ألف نسمة من بلدات تسيل وعدوان والبكار الغربي والشرقي وعين ذكر والقرى والتجمعات السكانية المحيطة.

وأوضح مدير مركز طب الأسرة في البلدة مراد اليونس، في تصريح لمراسل سانا، أنّ المركز يقدم الخدمة لنحو 50 ألف مواطن من سكان تسيل والبلدات المحيطة بحدود 2300 مراجع شهرياً.

وأشار اليونس إلى أن الخدمات يجري تقديمها ضمن عيادات الأطفال والسنية والنسائية وتنظيم الأسرة والعامة والتمريضية الإسعافية والضماد، إضافة إلى التصوير الشعاعي البسيط وقسم المعالجة الفيزيائية ومخبر التحاليل الطبية والصيدلية.

وأضاف: إن المركز جرى دعمه في مرحلة سابقة بالخدمات من منظمة أطباء بلا حدود لفترة محدودة، وأن لديه الآن تحديات واحتياجات تتعلق بضرورة توسيع منظومة الطاقة الشمسية وتجديد الأجهزة المخبرية.

من جهته، لفت مهران النعسان، أحد أهالي بلدة تسيل، إلى أنّه يراجع مع عائلته عيادة تنظيم الأسرة وقسم المخبر في المركز، مبيناً أن لدى العيادة نقصاً في جهاز الإيكو، وأن المخبر يعاني من قدم التجهيزات، مؤكداً أهمية دعم المركز، بما يخفف عن الأهالي الكثير من التكاليف.

بدورها، نوهت المواطنة هناء أبو زيد، المقيمة في البلدة، بالخدمات المجانية المقدّمة في المركز، مع الحاجة إلى توفير مزيد من التحاليل المخبرية للمواطنين بما يوفر عليهم الأعباء المادية وتكاليف الانتقال والتشخيص.

وتواصل مديرية الصحة في محافظة درعا، بالتعاون مع المنظمات الدولية، إعادة تأهيل وتحديث تجهيزات المراكز الصحية التي تعرضت للدمار بشكل كلي أو جزئي، جراء قصف النظام البائد وتخريبه البنية التحتية.