القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان النظام البائد

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن التحقيقات أثبتت تولي إسماعيل قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا “لواء القدس”، ومشاركته بالعمليات العسكرية في محافظات عدة، إضافةً إلى إدارته مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات، وعمليات تعذيب للمدنيين أفضت إلى الموت.

وأكدت الوزارة أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة أحبطت محاولته التواري للتخفي من المحاسبة، حيث تستمر الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية بحقه لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.



وكانت وزارة الداخلية ألقت القبض أمس السبت على المدعوين حسن علي قوجة، وأجوان أحمد ‌‏كرجوت في محافظة درعا، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة مع رأفت ‌‏أنور العامودي الذي جرى توقيفه في وقت سابق، وما أسفرت عنه من ‌‏معلومات واعترافات تكشف تورطهم بانتهاكات بحق المواطنين زمن النظام ‏البائد.‏