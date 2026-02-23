الأمن الداخلي في مصياف يقبض على عصابة سلب ويضبط أسلحة ومسروقات

حماة-سانا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة مصياف بمحافظة حماة اليوم الإثنين، القبض على عصابة منظمة مؤلفة من خمسة أشخاص تورطوا في تنفيذ عمليات سرقة، وسلب تحت تهديد السلاح.

وأوضحت المديرية لـ سانا، أن عملية التوقيف جاءت بعد فترة طويلة من الرصد والمتابعة الدقيقة لجمع المعلومات حول تحركات المشتبه بهم، وبناءً عليه نفذت القوى الأمنية كميناً محكماً أسفر عن القبض على أفراد العصابة الخمسة: (ح.ح)، (ص.خ)، (ب.خ)، (ص.ع)، و(م.ي).

وأشارت إلى ضبط أسلحة حربية، قنابل، وأدوات تستخدم في عمليات السرقة والسطو، إضافة إلى سيارة مسروقة، مبينةً أن المسروقات أعيدت إلى أصحابها بعد تعرفهم عليها وفق الأصول.

ولفتت إلى أن أفراد العصابة اعترفوا بارتكاب عدة سرقات طالت سيارات ومزارع ودراجات نارية، كما أظهرت التحقيقات أنهم من أصحاب السوابق في الجرائم الجنائية.

وبينت أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مؤكدةً عزمها على ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وكان فرع المباحث الجنائية في محافظة حماة أعلن أمس الأحد تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والسلب المسلح، وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة، وضبط أسلحة كانت بحوزتهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، من خلال تكثيف الدوريات، وتفعيل عمل الوحدات الشرطية، وملاحقة العصابات الإجرامية وقطاع الطرق، والتصدي لجرائم السرقة والسلب، كما تعمل على تطوير أساليب المتابعة والتحقيق، وتوسيع نطاق التعاون بين فروعها ووحداتها.