الحرارة أعلى من معدلاتها.. وأجواء ربيعية في عموم ‏سوريا‎ ‎

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى ‏من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة ‏من السنة، ‏وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء إلى حارة ‏نسبياً في عموم سوريا.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار ‏اليوم الأربعاء، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل ‏عام، مع أجواء ‏سديمية مغبرة في المناطق الشرقية ‏والبادية والجنوبية‎.‎

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل لطيفاً إلى مائل ‏للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ‏الضباب خلال ‏ساعات الصباح الباكر في المرتفعات ‏الساحلية والقلمون الشرقي، وأجزاء من المنطقة الوسطى‎.‎

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية، ‏وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية، وغربية إلى ‏جنوبية ‏غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، ‏تتحول ليلاً لتصبح شرقية إلى شمالية شرقية في أغلب ‏المناطق الداخلية، وتكون ‏بين الخفيفة والمعتدلة تنشط ‏سرعتها أحياناً لتتجاوز 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق ‏الجنوبية والبادية، تثير الأتربة والغبار ‏في تلك المناطق، ‏أما البحر فخفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية‎:‎

دمشق17/34‏
ريف دمشق (القلمون)11/27‏

القنيطرة		  15/28‏

درعا		  14/32‏

السويداء		  13/29‏

حمص		  15/32‏

حماة		  16/34‏

اللاذقية		  18/27‏

طرطوس		  18/26‏

حلب		  17/32‏

إدلب		  16/31‏

دير الزور		  19/36‏

الرقة		  18/34‏

الحسكة		  18/35‌‎
