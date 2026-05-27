الحرارة أعلى من معدلاتها.. وأجواء ربيعية في عموم ‏سوريا‎ ‎

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء إلى حارة نسبياً في عموم سوريا.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الأربعاء، يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية والجنوبية.
وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل لطيفاً إلى مائل للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية والقلمون الشرقي، وأجزاء من المنطقة الوسطى.
وتكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية، وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية، وغربية إلى جنوبية غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، تتحول ليلاً لتصبح شرقية إلى شمالية شرقية في أغلب المناطق الداخلية، وتكون بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً لتتجاوز 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والبادية، تثير الأتربة والغبار في تلك المناطق، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|17/34
|ريف دمشق (القلمون)
|11/27
القنيطرة
|15/28
درعا
|14/32
السويداء
|13/29
حمص
|15/32
حماة
|16/34
اللاذقية
|18/27
طرطوس
|18/26
حلب
|17/32
إدلب
|16/31
دير الزور
|19/36
الرقة
|18/34
الحسكة
|18/35