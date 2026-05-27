مؤسسة البناء والتشييد تواصل تأهيل جسرَي الرستن والرشيد وتنجز توسعة طريق إدلب–معرة مصرين

أنجزت المؤسسة السورية للبناء والتشييد (SEBCO) عدداً من المشاريع في عدد من المحافظات في إطار خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان الرامية إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق والجسور في مختلف المحافظات بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة النقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري.



وأنهت المؤسسة مؤخراً أعمال مشروع تحويلة طرقية بديلة عند مدخل جسر الإسمنت في مدينة الرستن بمحافظة حمص، ضمن مشروع استكمال جسر الرستن على الأوتستراد الدولي، وبإشراف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.





كما حققت المؤسسة تقدماً ملحوظاً في مشروع إعادة تأهيل جسر الرشيد (الجسر الجديد) في مدينة الرقة حيث دخلت الأعمال مراحلها النهائية تمهيداً لإعادته إلى الخدمة وربط ضفتي نهر الفرات من جديد.

ويُعد الجسر أحد أهم الشرايين الحيوية في المحافظة، لما له من دور في تسهيل حركة النقل ودعم النشاط الاقتصادي.



وأوضح مدير المؤسسة حسن رحمون في تصريح لـمراسلة سانا أن التحويلة الطرقية المنفذة في الرستن جاءت بطول 140 متراً وعرض 12 متراً، وشملت حفريات بحجم 4000 متر مكعب، وفرش طبقتين من الحصويات المكسرة، إضافة إلى تنفيذ طبقة إسفلتية سطحية بعرض 7 أمتار وسماكة 7 سم، وذلك خلال مدة قياسية لم تتجاوز 72 ساعة وفق أعلى المواصفات الفنية.



وفيما يخص جسر الرشيد، بيّن رحمون أن الفرق الفنية باشرت صب بلاطة الجسر البيتونية مسبقة الإجهاد بطول 80 متراً، ضمن مشروع يبلغ طوله الإجمالي 525 متراً وعرضه 12.5 متراً، مؤكداً أن إعادة الجسر إلى الخدمة ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والزراعية والتجارية، وتخفيف أعباء النقل والتنقل بين المدينة وريفها الجنوبي والغربي.



كما أنهت المؤسسة المرحلة النهائية من مشروع توسعة وتأهيل طريق إدلب–معرة مصرين، وهو جزء إستراتيجي من أوتستراد إدلب–باب الهوى، وشملت الأعمال تركيب منظومة إنارة متكاملة، وتجهيز البنى التحتية، وفرش المجبول الإسفلتي، وتركيب الأطاريف وحواجز النيوجرسي البيتونية، بما يعزز السلامة المرورية ويرفع كفاءة الطريق.



وتُعد المؤسسة السورية للبناء والتشييد واحدة من المؤسسات الحكومية الرائدة في تنفيذ مشاريع الإسكان والطرق والجسور والمرافق العامة، وتواصل دورها في دعم عملية إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية في مختلف المحافظات.