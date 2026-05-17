برنامج تدريبي في حمص لتعزيز جاهزية الطلبة الجامعيين في إدارة الكوارث

حمص-سانا

أطلقت مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع منظمة “بنفسج” اليوم الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ في المجمع الثقافي بالمدينة.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، الطلبة الجامعيين، بهدف تعزيز جاهزيتهم وقدرتهم على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

حسام رمضون مدير المجمع الثقافي في الشماس بحمص، أوضح في تصريح لـ سانا، أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة مديرية الثقافة لإعداد شباب فاعل داخل المجتمع، وتوفير مساحة داعمة لهم لرفع جاهزيتهم واستعدادهم للتعامل مع الكوارث والأزمات.

ولفت رمضون إلى أنه تم التنسيق مع منظمة “بنفسج” لدعوة الطلاب الجامعيين الراغبين بالمشاركة، عبر رابط نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن التدريب يستهدف نحو 40 طالباً وطالبة، حيث تم تجهيز قاعة التدريب، وتوفير جميع المستلزمات اللوجستية لإنجاح الدورة.

من جهته، أوضح المدرب في إدارة الكوارث بمنظمة بنفسج بلال غليون، أن التدريب يركز على تعزيز مرحلة التأهب والاستعداد عبر رفع مستوى المشاركة المجتمعية، وتشكيل قيادات فرق فاعلة داخل المجتمع.

ولفت غليون إلى أن الدورة الحالية تمثل المستوى الأول من سلسلة تدريبات متخصصة في إدارة الكوارث، مبيناً أنه سيتم التحضير لاحقاً لدورتين متوسطة ومتقدمة، تتضمنان مشاريع ميدانية بالتنسيق مع مديرية الطوارئ، بهدف تدريب الشباب على خطط الطوارئ لمواجهة أي كارثة محتملة، وخاصة الحرائق مع اقتراب فصل الصيف.

بدورها، أكدت يارا درويش، الطالبة في كلية التربية بجامعة حمص والمشاركة في التدريب، حماسها للمشاركة، مشيرةً إلى أنها تتابع باستمرار الدورات التي تستهدف الشباب، وأن توقيت التدريب مناسب لها كونها من الريف ومقيمة في السكن الجامعي، وأضافت: إن فضولها دفعها للتعرف على مفهوم الكوارث وكيفية التعامل معها والتمييز بينها، وبين الأزمة والطوارئ.

ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المشتركة بين المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة السلامة المجتمعية، وتمكين الشباب من لعب دور فاعل في دعم منظومات الطوارئ والاستجابة السريعة.