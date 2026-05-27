حركة تجارية نشطة في أسواق طرطوس عشية العيد.. ورقابة مكثفة لضبط الأسواق

طرطوس-سانا

شهدت أسواق مدينة طرطوس منذ ساعات الصباح الأولى حتى عشية عيد الأضحى المبارك حركةً تجارية نشطة وإقبالاً متزايداً من المواطنين لشراء مستلزمات العيد، من ألبسة وحلويات ومواد غذائية، وسط أجواء احتفالية تعكس فرحة المناسبة رغم تفاوت القدرة الشرائية بين الأسر.

ورصدت عدسة سانا ازدحاماً ملحوظاً في الأسواق الشعبية والمحال التجارية، ولا سيما في أسواق الألبسة والخضار حيث تنشط حركة البيع والشراء مع حرص الأهالي على تأمين احتياجات العيد، كما شهدت محال الحلويات والمكسرات إقبالاً كبيراً بالتزامن مع عروض وتخفيضات قدمها عدد من التجار.

وفي موازاة هذا النشاط، عملت شرطة المرور على تنظيم حركة السير في الشوارع الرئيسية ومحيط الأسواق التجارية، بهدف تخفيف الازدحام وتأمين انسيابية الحركة خلال فترة التسوق.

وأكد عدد من أصحاب المحال أن حركة البيع هذا العام أفضل نسبياً، مع تركّز الطلب على ألبسة الأطفال والمنتجات ذات الأسعار المقبولة، بينما أشار مواطنون إلى أن العائلات السورية تحرص، رغم الظروف الاقتصادية، على إدخال أجواء الفرح إلى بيوتها مع حلول العيد.

من جهته، أوضح المهندس ماهر مرعي رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس أن المديرية كثفت دورياتها الرقابية في مختلف الأسواق ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية المستهلك وضبط الأسعار، وتشمل الرقابة المخابز والمطاعم ومحال الألبسة والحلويات والألعاب، إضافة إلى التدقيق بالفواتير والأسعار وسحب عينات غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

كما شددت المديرية الرقابة على المخابز التموينية ومعتمدي الخبز، ومنعت ذبح الأضاحي خارج الأماكن المعتمدة حفاظاً على السلامة العامة، وتم وضع جدول مناوبات للعناصر والدوريات خلال عطلة العيد لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة ومعالجتها فوراً.

ويأمل أهالي طرطوس أن يحمل عيد الأضحى هذا العام مزيداً من الاستقرار وتحسن الظروف المعيشية، فيما تبقى الأسواق النابضة بالحياة عنواناً لفرحة العيد وملامحها في المدينة.