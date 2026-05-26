ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومزوّرة التواريخ في دمشق وريفها ‏خلال حملات رقابية مكثفة

دمشق-سانا ‏

ضبطت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها كميات ‏كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومزوّرة التواريخ، خلال ‏حملات رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمستودعات ‏الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك، وتعزيز السلامة ‏الغذائية في الأسواق. ‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور في ‏تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن دوريات المديرية ضبطت مواد مخالفة ‏لجهة انتهاء الصلاحية وتزوير العبوات بمدة صلاحيات غير صحيحة داخل ‏محل تجاري وسيارة مجاورة له في أحد أسواق المدينة، وتم تنظيم الضبوط ‏التموينية اللازمة بحق المخالف، ومصادرة المواد المضبوطة، تمهيداً لاتخاذ ‏الإجراءات القانونية أصولاً وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏

ودعا بكور المواطنين إلى التعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، والإبلاغ عن أي مخالفات أو مواد مشكوك بصلاحيتها، بما يسهم ‏في تعزيز الرقابة وحماية المستهلك. ‏

ضبط مستودع مخالف ‏

وفي سياق متصل، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف ‏دمشق، عبد السلام خالد، أن دوريات المديرية ضبطت مستودعاً غذائياً في ‏مدينة عدرا بريف دمشق يحتوي على كميات من العصائر والمعكرونة ‏والبسكويت منتهية الصلاحية. ‏

وبين خالد أن صاحب المستودع كان يستخدم مادة “الأسيتون” لإزالة تواريخ ‏الإنتاج القديمة ووضع تواريخ جديدة، بهدف إعادة تسويق المواد المخالفة، ‏مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف، ومصادرة ‏المواد المضبوطة، وإغلاق المستودع أصولاً. ‏

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ حملات رقابية ‏مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات الغذائية في مختلف ‏المحافظات، لضبط المخالفات المتعلقة بالغش والتلاعب بالمواد الغذائية ‏وتزوير تواريخ الصلاحية لتعزيز السلامة الغذائية في الأسواق السورية. ‏