ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومزوّرة التواريخ في دمشق وريفها ‏خلال حملات رقابية مكثفة

دمشق-سانا
ضبطت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومزوّرة التواريخ، خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمستودعات الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك، وتعزيز السلامة الغذائية في الأسواق.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن دوريات المديرية ضبطت مواد مخالفة لجهة انتهاء الصلاحية وتزوير العبوات بمدة صلاحيات غير صحيحة داخل محل تجاري وسيارة مجاورة له في أحد أسواق المدينة، وتم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالف، ومصادرة المواد المضبوطة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
ودعا بكور المواطنين إلى التعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإبلاغ عن أي مخالفات أو مواد مشكوك بصلاحيتها، بما يسهم في تعزيز الرقابة وحماية المستهلك.
ضبط مستودع مخالف
وفي سياق متصل، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، عبد السلام خالد، أن دوريات المديرية ضبطت مستودعاً غذائياً في مدينة عدرا بريف دمشق يحتوي على كميات من العصائر والمعكرونة والبسكويت منتهية الصلاحية.
وبين خالد أن صاحب المستودع كان يستخدم مادة “الأسيتون” لإزالة تواريخ الإنتاج القديمة ووضع تواريخ جديدة، بهدف إعادة تسويق المواد المخالفة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف، ومصادرة المواد المضبوطة، وإغلاق المستودع أصولاً.
وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات الغذائية في مختلف المحافظات، لضبط المخالفات المتعلقة بالغش والتلاعب بالمواد الغذائية وتزوير تواريخ الصلاحية لتعزيز السلامة الغذائية في الأسواق السورية.