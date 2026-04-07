ارتفاع نسب النجاح في إجازات السوق وترخيص معظم مدارس السياقة خلال الربع الأول من 2026

دمشق-سانا

سجلت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل السورية مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من عام 2026، تمثلت بارتفاع نسب التقدم والنجاح، بالتوازي مع استكمال ترخيص مدارس تعليم السياقة ومتابعة تجهيز مراكز جديدة في عدد من المحافظات.

وأوضح مدير إجازات السوق في الوزارة محمد مصطفى العلوش، في تصريح لمراسلة سانا، أن عدد المنتسبين بلغ 54169 منتسباً، تقدم منهم للامتحان 38928 متقدماً بنسبة حضور وصلت إلى 71.9 بالمئة، وبلغ عدد الناجحين منهم 27312 متقدماً بنسبة نجاح تقدر بـ 70.2 بالمئة.

وأشار العلوش إلى أن عدد المدارس المفعّلة بلغ 70 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات، في حين تم إغلاق 33 مدرسة بشكل مؤقت، و91 مدرسة بشكل نهائي لعدم استكمالها شروط الترخيص، ما يستوجب إعادة إجراءات الترخيص من البداية.

وبين العلوش أن العمل مستمر على تجهيز عدد من المراكز الجديدة، حيث من المقرر وضع مركز سرمدا في محافظة إدلب بالخدمة بداية شهر أيار المقبل، إلى جانب مراكز في محافظات اللاذقية وطرطوس والرقة، بينما تعمل مراكز دمشق بكامل طاقتها حالياً.

ولفت مدير إجازات السوق إلى وجود خطة لإعادة تأهيل بقية المراكز حتى نهاية العام 2026، بما يسهم في تخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد العلوش أن المديرية أدخلت تجهيزات حديثة، شملت أنظمة حاسوبية ومعدات تقنية متطورة، بهدف تطوير آليات العمل وتعزيز الشفافية والكفاءة، بما يواكب تزايد الطلب على خدمات منح إجازات السوق ويرفع من مستوى السلامة المرورية.

وتعمل وزارة النقل على تطوير قطاع إجازات السوق وتعليم القيادة من خلال تحديث المراكز التدريبية وإدخال تقنيات حديثة، وتحسين الكفاءة وتوسيع الخدمة في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتوفير خدمات ذات جودة عالية وتعزيز الشفافية في عمل المديرية.