اعتباراً من 16 آب.. الخطوط الجوية السورية تُسيّر رحلات مباشرة بين دمشق وموسكو

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية السورية ستبدأ تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة بين دمشق وموسكو اعتباراً من 16 آب الجاري.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن استئناف رحلات السورية للطيران إلى العاصمة الروسية خطوة جديدة تعزز انفتاح سوريا على العالم، وتوسع شبكة الربط الجوي، وتوفر خيارات سفر إضافية للمواطنين والمسافرين.

وأوضح الحصري أن تشغيل هذا الخط يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز حضور الناقل الوطني، وإعادة ربط سوريا بمزيد من الوجهات الإقليمية والدولية وفق أعلى المعايير التشغيلية، معرباً عن تطلعه للإعلان عن المزيد من الوجهات خلال المرحلة المقبلة.

وشهد قطاع الطيران المدني السوري خلال الفترة الماضية توسعاً في شبكة الرحلات الدولية، مع استئناف وتشغيل وجهات جديدة، كان آخرها وصول رحلة من ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي يوم الأربعاء الماضي، ووصول ثلاث رحلات إلى مطار حلب الدولي السبت الماضي قادمة من مدن أنطاليا التركية، ودوسلدورف الألمانية، والرياض.