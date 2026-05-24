محافظة دير الزور: إيقاف المرور على الجسر الترابي مساء اليوم بعد ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا

أعلنت محافظة دير الزور عن إيقاف حركة المرور على الجسر الترابي اعتباراً من الساعة الـ 7:00 مساءً اليوم؛ وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين بعد الارتفاع غير المسبوق في منسوب مياه نهر الفرات.

وفي بيان على صفحتها عبر تلغرام اليوم الأحد، أهابت المحافظة بالأهالي الابتعاد عن مجرى النهر خلال الساعات القادمة.

وحذر الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث يوم أمس السبت سكان ‏محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين في ‏مناطق قريبة من نهر الفرات من ‏ارتفاع مناسيب المياه على ضفاف النهر، ‏نتيجة زيادة كميات المياه الممررة ‏عبر سد كديران خلال الأيام القادمة، وذلك‏ بهدف تعزيز إجراءات السلامة ‏العامة.