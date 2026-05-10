التنمية الإدارية والرقابة والتفتيش يضعان خارطة طريق لتعزيز دور الأجهزة الرقابية

دمشق-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، إعداد خارطة طريق مشتركة لمعالجة الشواغر الوظيفية في الأجهزة الرقابية، بما يضمن تعزيز فاعلية الرقابة ورفع جاهزيتها على المستويين المركزي والمحلي.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة، آليات تحديد الاحتياجات الفعلية للكوادر الرقابية، ووضع تصورات لاستقطاب وتأهيل الكفاءات المناسبة، بما يدعم دور المؤسسات الرقابية في تعزيز النزاهة والانضباط المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد الجانبان أهمية بناء منظومة رقابية أكثر قدرة على المتابعة والاستجابة، باعتبارها جزءاً أساسياً من مسار التحول المؤسسي وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجهات الحكومية الرامية إلى تطوير أدوات الرقابة وتحديث آليات المتابعة والتقييم، بما ينسجم مع خطط الإصلاح الإداري ورفع كفاءة المؤسسات العامة على مختلف المستويات.