السورية للحبوب تتيح لمزارعي الحسكة شحن القمح إلى حمص ودمشق مع تغطية أجور النقل

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب إتاحة الفرصة لمزارعي محافظة الحسكة، شحن وتسليم إنتاجهم من محصول القمح إلى مراكز دمشق وحمص، مع تكفلها بأجور النقل وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء اللوجستية والمادية عنهم.



وأوضحت المؤسسة، في تعميم نشرته اليوم الجمعة، أن بإمكان المزارعين في محافظة الحسكة الراغبين ‏بشحن إنتاجهم من القمح خارج المحافظة تسليمه إلى مراكز الحبوب في محافظة حمص، بحيث يكون التسليم “مشول” في مستودعات حمص، و”دغما” في صوامع شنشار وصوامع حمص وصويمعة المشرفة، فيما يتم الاستلام “دوغما” في صومعة الكسوة بمحافظة ريف دمشق.



وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بتغطية أجور نقل المحصول بين المحافظات، وذلك استناداً إلى التعرفة الصادرة عن وزارة النقل – مكتب نقل البضائع، على أن يتم احتساب وصرف أجور النقل المستحقة للمزارعين وإضافتها كبند مستقل ضمن فاتورة شراء القمح الخاصة بالمزارع.



وأشارت المؤسسة إلى أن الاستفادة من ميزة تغطية أجور النقل تشترط أن يكون المزارع مسجلاً بشكل مسبق وصحيح على المنصة الإلكترونية.



وفيما يتعلق بآلية التقديم والحصول على موافقة الشحن، دعت المؤسسة جميع المزارعين الراغبين بالاستفادة من هذا التسهيل إلى مراجعة مركز التسليم المسجل على المنصة في محافظة الحسكة، لتقديم طلب رسمي بهذا الخصوص، مع رفض أي عملية شحن للمحصول دون تقديم الطلب المذكور واعتماده رسمياً من قبل إدارة المؤسسة السورية للحبوب.

