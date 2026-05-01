مقتل طفل بانفجار لغم أرضي في إدلب

إدلب-سانا

قتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بانفجار لغم أرضي في مخيمات خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقال مراسل سانا في إدلب، اليوم الجمعة، إن الطفل لقي حتفه بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب كان يعبث به ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتتسبب الألغام ومخلفات الحرب بين الحين والآخر بسقوط ضحايا مدنيين، معظمهم من الأطفال، في مناطق متفرقة من سوريا، ففي آذار الماضي قتل 3 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 8 مدنيين بجروح، جراء انفجار في موقع يحتوي على ألغام ومخلفات حرب في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

ووفق إحصائية أجرتها وزارة الدفاع السورية، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، بلغ عدد الألغام والمخلفات الحربية التي فككتها وأتلفتها أفواج الهندسة في الوزارة منذ بداية العام الجاري 2026 وحتى مطلع شهر نيسان المنصرم أكثر من 110 آلاف بجميع المحافظات السورية.

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت عام 2005 الرابع من نيسان من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب، ودعم الجهود الرامية إلى إزالتها ومساعدة المتضررين منها.