توقيع بروتوكول تعاون بين مدينة حلب وبلدية شاهين بيه التركية لتطوير منظومة الإدارة المحلية

حلب-سانا

وقع رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري ورئيس بلدية شاهين بيه التركية محمد تهماز أوغلو، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين مجلس المدينة والبلدية التابعة لولاية غازي عنتاب التركية بحضور محافظ حلب عزّام الغريب، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل التشاركي والنهوض بالواقع الخدمي وتبادل الخبرات لتطوير منظومة الإدارة المحلية.

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين في إطار مساعي محافظة حلب لتفعيل الرؤية الكبرى للمدينة ضمن التخطيط التشاركي حيث يؤسس البروتوكول لشراكة فنية تهدف إلى نقل التجارب الناجحة وتطبيقها بما يخدم مصلحة المدينة وسكانها.

ويشمل التعاون المستقبلي بين الجانبين مجالات حيوية تمس جوهر الحياة الخدمية والعمرانية، أبرزها تطوير إستراتيجيات إدارة النفايات والنظافة البيئية، ورفع كفاءة هندسة المرور والنقل إلى جانب التوسع في إنشاء وتأهيل الحدائق والمتنزهات العامة.

وتضمنت محاور بروتوكول التعاون التركيز على التخطيط العمراني والتحول الحضري، وآليات تطوير العقارات وتقييم الممتلكات البلدية بهدف تنمية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.

وأكد المحافظ على الأهمية الإستراتيجية لفتح قنوات تعاون فعالة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تطلعه لتبادل الخبرات مع الجانب التركي خلال المرحلة المقبلة.

بدوره شدد تهماز أوغلو على عمق الروابط بين المدينتين، مبيناً أن هدف الزيارة هو تقديم التجربة العملية لبلدية شاهين بيه في عدد من المجالات الحيوية وإمكانية تطبيقها في حلب، ولا سيما في مشاريع التطوير العمراني والخدمات العامة.

وسبق توقيع بروتوكول التعاون اجتماع تمهيدي على مدى يومين بين محافظ حلب ورئيس بلدية شاهين بيه التركية حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات التوءمة بين المدينتين، ودراسة فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الخدمات والبنى التحتية وتنظيم المدن.

يذكر أن توقيع بروتوكول التعاون، يمثل انعكاساً للجهود الحثيثة التي تبذلها محافظة حلب لتعزيز التعاون مع الجانب التركي في مجالات التنمية المحلية وتبادل الخبرات في إطار مساعي إعادة إعمار المدينة وتحسين خدماتها.