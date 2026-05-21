هيئة المفقودين تستجيب لبلاغ حول وجود رفات بشرية في عش الورور بريف دمشق

دمشق-سانا

استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين، بمشاركة فرق الدفاع المدني السوري، لبلاغ حول وجود رفات بشرية في منطقة عش الورور بريف دمشق يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن الفرق المتخصصة عملت وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق وجمع وانتشال الرفات، بما يضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا، قبل تسليم الرفات إلى مركز الاستعراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الهيئة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون حقهم في معرفة الحقيقة.

ودعت الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية أو العبث بها، لما لذلك من تأثير على عمليات التوثيق والكشف، مع التبليغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبه بها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

📞 00963943009384‏

📧 ‏secretaria@ncmp.gov.sy

وكانت الهيئة استجابت أمس الأربعاء لبلاغٍ حول الاشتباه ‏بوجود رفات بشرية في منطقة المزة – أوتوستراد بدمشق، وذلك بعد العثور عليها أثناء ‏عمليات حفر وإنشاء ضمن الموقع.