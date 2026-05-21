الأوقاف تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في المحافظات السورية

دمشق -سانا

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الخميس مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في المحافظات السورية لعام 1447 هـ 2026 م.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن صلاة العيد ستقام عند الساعة السادسة صباحاً من يوم الأربعاء المقبل في عموم المحافظات السورية، في حين تقام عند الساعة الخامسة وخمسين دقيقة صباحاً في محافظات دير الزور والرقة والحسكة.

وكانت وزارة الأوقاف دعت أمس إلى المشاركة في حملة “بيت الله منزلنا” لتنظيف المساجد، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة الأحد الماضي أن يوم الثلاثاء الموافق الـ 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، بينما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الـ 27 من أيار الجاري.