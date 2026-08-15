وزير الاتصالات: العمل جارٍ لإدراج البنية التحتية للاتصالات ضمن ضابطة البناء في سوريا

دمشق-سانا



أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن البنية التحتية ‏للاتصالات داخل المباني ستصبح لأول مرة جزءاً من نظام ضابطة البناء ‏في سوريا.



وأوضح هيكل عبر منصة “‏X‏” اليوم الجمعة ‏أن إيصال سرعات عالية إلى مدخل البناء يفقد جدواه عندما تكون تجهيزاته الداخلية من ‏كابلات وراوترات غير قادرة على نقل هذه السرعات إلى المستخدم.‏



وأشار إلى أن دور “الكود السوري للاتصالات في المباني”، الذي طرحته الوزارة للمشاورة العامة، يتمثل في إدراج الاتصالات ضمن مرحلة تصميم المبنى، تماماً كما هو الحال مع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، لافتاً إلى أن آلاف الأبنية في سوريا ستحتاج إلى رفع سوية بنيتها الداخلية وفق الكود، ما يفتح مجالاً واسعاً للعمل والاستثمار والخدمات.



وبيّن هيكل أن الكود بصيغته النهائية سيصدر بالتعاون مع نقابة المهندسين ووزارة الإدارة المحلية والوزارات المعنية والمحافظات، موضحاً أن العمل معهم بدأ بالفعل، وأن طرح المسودة اليوم يهدف إلى مشاورة المختصين والمهتمين للوصول إلى كود عملي يناسب الواقع السوري وما يتطلبه البناء في السنوات القادمة.



وكانت وزارة الاتصالات طرحت في 9 حزيران الماضي مسودة “الكود السوري للاتصالات في البناء” للمشاورة العامة، بهدف تلقي ملاحظات ومقترحات الجهات العامة والخاصة وأصحاب ‏المصلحة والخبراء والمواطنين، تمهيداً لاستكمال مراجعته واعتماده وفق الأصول.‏