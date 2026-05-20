وزير الزراعة يبحث مع منظمة أوكسفام أولويات التعاون والمشاريع ‏المستقبلية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الأربعاء، مع مديرة منظمة أوكسفام ‏في سوريا ماتيلدا غوميز بيريز، مجالات التعاون والمشاريع المنفذة، ‏وأولويات العمل خلال المرحلة القادمة، بحضور مستشار سبل العيش والأمن ‏الغذائي في المنظمة سيلفانا غريسبينو، ومنسق الزراعة والأمن الغذائي نغم ‏خضور‎.‎

وأكد الوزير السويدان أهمية دور المنظمة في دعم الفلاحين والمربين في ‏سوريا، بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتحسين واقعهم المعيشي، مشيراً إلى ‏استعداد الوزارة للتعاون، وتقديم الدراسات اللازمة، والدعم اللوجستي للمشاريع ‏المقترح تنفيذها، وفق البرامج الزمنية المحددة‎.‎

من جانبها، استعرضت بيريز خطة عمل المنظمة والمشاريع المقترح تنفيذها ‏خلال المرحلة القادمة في سوريا، مقترحة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة‎.‎

حضر الاجتماع معاون الوزير تمام الحمود، ومدير التعاون الدولي إسحاق ‏الأحمد‎.‎

وتنفذ منظمة أوكسفام عدداً من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في ‏سوريا، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي، وسبل العيش ودعم المجتمعات ‏الريفية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز قدرة الأسر ‏المتضررة على تحسين ظروفها المعيشية وتحقيق الاستقرار لتأطير التعاون ‏وتنظيمه‎.‎