وزير الزراعة يبحث مع منظمة أوكسفام أولويات التعاون والمشاريع ‏المستقبلية

ظ4 وزير الزراعة يبحث مع منظمة أوكسفام أولويات التعاون والمشاريع ‏المستقبلية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الأربعاء، مع مديرة منظمة أوكسفام ‏في سوريا ماتيلدا غوميز بيريز، مجالات التعاون والمشاريع المنفذة، ‏وأولويات العمل خلال المرحلة القادمة، بحضور مستشار سبل العيش والأمن ‏الغذائي في المنظمة سيلفانا غريسبينو، ومنسق الزراعة والأمن الغذائي نغم ‏خضور‎.‎

ظ1 وزير الزراعة يبحث مع منظمة أوكسفام أولويات التعاون والمشاريع ‏المستقبلية

وأكد الوزير السويدان أهمية دور المنظمة في دعم الفلاحين والمربين في ‏سوريا، بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتحسين واقعهم المعيشي، مشيراً إلى ‏استعداد الوزارة للتعاون، وتقديم الدراسات اللازمة، والدعم اللوجستي للمشاريع ‏المقترح تنفيذها، وفق البرامج الزمنية المحددة‎.‎

من جانبها، استعرضت بيريز خطة عمل المنظمة والمشاريع المقترح تنفيذها ‏خلال المرحلة القادمة في سوريا، مقترحة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة‎.‎

حضر الاجتماع معاون الوزير تمام الحمود، ومدير التعاون الدولي إسحاق ‏الأحمد‎.‎

وتنفذ منظمة أوكسفام عدداً من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في ‏سوريا، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي، وسبل العيش ودعم المجتمعات ‏الريفية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز قدرة الأسر ‏المتضررة على تحسين ظروفها المعيشية وتحقيق الاستقرار لتأطير التعاون ‏وتنظيمه‎.‎

القائد الشرع يلتقي مع وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وليد عمار اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
عملية أمنية نوعية في حتيتة التركمان بريف دمشق تسفر عن اعتقال متزعم خلية لداعش
إنقاذ أشخاص من الغرق خلال محاولتهم العبور بطرق غير شرعية الحدود السورية اللبنانية
جولة رقابية لضبط الأسواق في التل بريف دمشق
جلسة حوارية لاتحاد الصحفيين السوريين مع إعلاميي درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك