وزير الزراعة يبحث مع منظمة أوكسفام أولويات التعاون والمشاريع ‏المستقبلية

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الأربعاء، مع مديرة منظمة أوكسفام في سوريا ماتيلدا غوميز بيريز، مجالات التعاون والمشاريع المنفذة، وأولويات العمل خلال المرحلة القادمة، بحضور مستشار سبل العيش والأمن الغذائي في المنظمة سيلفانا غريسبينو، ومنسق الزراعة والأمن الغذائي نغم خضور.
وأكد الوزير السويدان أهمية دور المنظمة في دعم الفلاحين والمربين في سوريا، بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتحسين واقعهم المعيشي، مشيراً إلى استعداد الوزارة للتعاون، وتقديم الدراسات اللازمة، والدعم اللوجستي للمشاريع المقترح تنفيذها، وفق البرامج الزمنية المحددة.
من جانبها، استعرضت بيريز خطة عمل المنظمة والمشاريع المقترح تنفيذها خلال المرحلة القادمة في سوريا، مقترحة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة.
حضر الاجتماع معاون الوزير تمام الحمود، ومدير التعاون الدولي إسحاق الأحمد.
وتنفذ منظمة أوكسفام عدداً من البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في سوريا، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي، وسبل العيش ودعم المجتمعات الريفية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز قدرة الأسر المتضررة على تحسين ظروفها المعيشية وتحقيق الاستقرار لتأطير التعاون وتنظيمه.