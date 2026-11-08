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عودة 254 عائلة من مخيمات الشمال إلى قراها وبلداتها في 7 محافظات

IMG 5551 عودة 254 عائلة من مخيمات الشمال إلى قراها وبلداتها في 7 محافظات
قافلة العودة الطوعية تتجهز للانطلاق من مخيمات النزوح في الشمال السوري- إدلب- سانا

إدلب-سانا
 
انطلقت اليوم الأحد، قافلة عودة طوعية تضم 254 عائلة من مخيمات النزوح في الشمال السوري، متجهة إلى قراها وبلداتها الأصلية في سبع محافظات، برعاية محافظة إدلب وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية والدولية.
 
وأوضح مدير الدائرة الشمالية لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، محمد باكير، في تصريح لـ سانا، أن القافلة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم عودة الأسر وتوفير احتياجاتها الأساسية، مشيراً إلى توزيع مساعدات غذائية وإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة بنفسج.

IMG 5548 عودة 254 عائلة من مخيمات الشمال إلى قراها وبلداتها في 7 محافظات

وأضاف أن القافلة المؤلفة من 254 أسرة انطلقت اليوم متوجهة إلى محافظات درعا وريف دمشق وحمص وحماة وإدلب وحلب والحسكة، مع توجه العدد الأكبر إلى ريف حماة الشمالي الغربي، مؤكداً استمرار تنظيم القوافل لتلبية رغبة الأسر في العودة إلى مناطقها الأصلية.

من جانبه، قال محمد عبد الكريم العبد الله وهو نازح من كفر زيتا بريف حماة في تصريح مماثل: إنهم نازحون في مخيم الكرامة منذ 15سنة ولا توجد لديهم بيوت، ولكن سيقومون ببناء عوازل للاستقرار، مضيفاً أن الوضع الخدمي مقبول.
 
وشهدت محافظ إدلب الخميس الماضي تسيير قافلة عودة طوعية ضمت 209 أسر إلى مناطقها الأصلية في خمس محافظات، وذلك ضمن القوافل المنتظمة التي تُسيّر منذ أشهر في إطار خطة حكومية تهدف إلى تفكيك المخيمات وإنهاء ملف النزوح، وتوفير عودة آمنة وكريمة وطوعية للأهالي.

IMG 5554 عودة 254 عائلة من مخيمات الشمال إلى قراها وبلداتها في 7 محافظات
IMG 5576 عودة 254 عائلة من مخيمات الشمال إلى قراها وبلداتها في 7 محافظات
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