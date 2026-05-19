اللجنة العليا لهندسة البترول تقر الوثيقة التأسيسية ‏ومنهجية العمل لحماية حقوق المهندسين

دمشق-سانا
اعتمدت اللجنة الفنية المركزية العليا لهندسة البترول والغاز، في نقابة المهندسين السوريين، الوثيقة التأسيسية ومنهجية العمل، بهدف مأسسة العلاقة مع الشركات الاستثمارية في قطاع النفط بالتعاون مع الشركة السورية للنفط، باعتبارهما مرجعية فنية ورقابية موحدة.
ودعت اللجنة خلال اجتماعها الأول الذي عُقد اليوم الإثنين، في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، إلى وضع آليات تضمن حماية حقوق المهندسين، تشمل رواتب منصفة وحداً أدنى للأجور وتفعيل لجان مختصة بالسكن والضمانات المهنية.
وأقرت اللجنة إطلاق برامج تدريبية تخصصية للمئة مهندس المقبولين حديثاً، واعتماد آلية لاستقطاب أوائل الخريجين وربطهم مباشرة بسوق العمل، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للمهندسين العاملين في قطاع البترول.
وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس نصر أبو نبوت، لتنسيق العمل مع نقابة المهندسين والجهات المعنية.
حضر الاجتماع نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي، ورئيس اللجنة الدكتور المهندس مهلب الداود، ومستشار اللجنة المهندس يوسف قبلاوي، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة والخبراء.
وكانت نقابة المهندسين السوريين أعلنت عن تشكيل اللجنة الفنية المركزية العليا لهندسة البترول والغاز، في ال 30 من شهر نيسان الماضي، بهدف تعزيز دور الكوادر الهندسية في مرحلة إعادة تأهيل وتطوير قطاع الطاقة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، واحتياجات سوق العمل في هذا القطاع الحيوي.