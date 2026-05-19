اللجنة العليا لهندسة البترول تقر الوثيقة التأسيسية ‏ومنهجية العمل لحماية حقوق المهندسين

دمشق-سانا‌‌‎ ‎

اعتمدت اللجنة الفنية المركزية العليا لهندسة البترول ‏والغاز، في نقابة المهندسين السوريين، الوثيقة التأسيسية ‏ومنهجية ‏العمل، بهدف مأسسة العلاقة مع الشركات ‏الاستثمارية في قطاع النفط بالتعاون مع الشركة السورية ‏للنفط، باعتبارهما ‏مرجعية فنية ورقابية موحدة‎. ‎

ودعت اللجنة خلال اجتماعها الأول الذي عُقد اليوم ‏الإثنين، في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة ‏دمشق، إلى ‏وضع آليات تضمن حماية حقوق المهندسين، ‏تشمل رواتب منصفة وحداً أدنى للأجور وتفعيل لجان ‏مختصة بالسكن ‏والضمانات المهنية‎.‎

وأقرت اللجنة إطلاق برامج تدريبية تخصصية للمئة ‏مهندس المقبولين حديثاً، واعتماد آلية لاستقطاب أوائل ‏الخريجين ‏وربطهم مباشرة بسوق العمل، إضافة إلى ‏إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للمهندسين العاملين في ‏قطاع البترول‎.‎

وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ برئاسة ‏نائب رئيس اللجنة المهندس نصر أبو نبوت، لتنسيق ‏العمل مع نقابة ‏المهندسين والجهات المعنية‎.‎

حضر الاجتماع نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك ‏حاج علي، ورئيس اللجنة الدكتور المهندس مهلب الداود، ‏ومستشار ‏اللجنة المهندس يوسف قبلاوي، إلى جانب عدد ‏من أعضاء اللجنة والخبراء‎.‎

وكانت نقابة المهندسين السوريين أعلنت عن تشكيل ‏اللجنة الفنية المركزية العليا لهندسة البترول والغاز، في ‏ال 30 من ‏شهر نيسان الماضي، بهدف تعزيز دور ‏الكوادر الهندسية في مرحلة إعادة تأهيل وتطوير قطاع ‏الطاقة، وبما ينسجم مع ‏متطلبات المرحلة المقبلة، ‏واحتياجات سوق العمل في هذا القطاع الحيوي‎.‎