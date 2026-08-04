قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على المدعو حسين عبد القادر الأحمد الملقب بـ “حيحو”

الأمن الداخلي قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على المدعو حسين عبد القادر الأحمد الملقب بـ "حيحو"

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو حسين عبد القادر الأحمد الملقب بـ “حيحو”، إثر رصده على الحدود السورية اللبنانية.

وجاء توقيف المدعو “حيحو” بتهمة الإساءة للدولة ورموزها، وتعمد استفزاز مشاعر السوريين، وسيُحال الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان المدعو “حيحو”، نشر خلال الفترة الماضية مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت إساءات إلى الدولة ورموزها، إلى جانب مضامين تحريضية واستفزازية أثارت تفاعلاً واسعاً واستياءً بين السوريين.

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