أهالي كفروما يطلقون حملة شعبية بإدلب لتحسين الخدمات وسط تبرعات تجاوزت 150 ألف دولار

2R7A3744 أهالي كفروما يطلقون حملة شعبية بإدلب لتحسين الخدمات وسط تبرعات تجاوزت 150 ألف دولار

إدلب-سانا

أطلق أهالي بلدة كفروما في ريف إدلب حملة شعبية واسعة تحت شعار “الوفاء لكفروما أم الشهداء”، تهدف إلى تحسين واقع الخدمات الأساسية في البلدة التي تعاني من دمار كبير نتيجة القصف والنهب الذي تعرضت له خلال سنوات الثورة السورية.

وشهدت الحملة منذ انطلاقتها تفاعلاً شعبياً لافتاً، حيث تجاوزت التبرعات 150 ألف دولار، بمشاركة أبناء البلدة من المقيمين والنازحين، في خطوة تعكس روح التضامن والانتماء.

إعادة الحياة إلى المدارس

تركز الحملة على ترميم البنى التحتية المتضررة، وفي مقدمتها المدارس، بهدف إعادة الحياة التعليمية والاجتماعية إلى البلدة.

1 3 2 أهالي كفروما يطلقون حملة شعبية بإدلب لتحسين الخدمات وسط تبرعات تجاوزت 150 ألف دولار

وقال مدير الحملة زاهر الشبيب في تصريح لـ سانا: “ما نقوم به هو رسالة صمود وأمل، تؤكد أن كفروما ما تزال حيّة، وتنهض بإرادة أبنائها”، وتواصل الحملة جمع التبرعات عبر بث مباشر على منصاتها الخاصة، وسط دعم واسع من الأهالي والناشطين.

تكافل رغم الصعوبات

ورغم الظروف الاقتصادية القاسية، شارك العشرات من أبناء البلدة في دعم الحملة، من مختلف الأعمار، مؤكدين أن المبادرة “من الناس ولأجل الناس”. وتُعد هذه الحملة نموذجاً للتكافل المجتمعي في ظل غياب الخدمات الأساسية، خاصة التعليمية، في البلدة التي تعاني من انهيار شبه كامل في البنية التحتية.

طفل يتبرع بدراجته

2R7A3747 أهالي كفروما يطلقون حملة شعبية بإدلب لتحسين الخدمات وسط تبرعات تجاوزت 150 ألف دولار

في مشهد إنساني مؤثر، تبرّع طفل من أبناء كفروما بدراجته الخاصة لصالح الحملة، حيث بيعت في مزاد علني بمبلغ 25 ألف دولار، دعماً لإعادة ترميم المدارس، ولاقت المبادرة إشادة واسعة من الأهالي، واعتُبرت رمزاً للانتماء والتضحية من أجل مستقبل البلدة.

وتُعرف كفروما بلقب “أم الشهداء” نظراً لتضحياتها خلال سنوات الثورة، واليوم تعود إلى الواجهة عبر بوابة الإعمار الشعبي، في محاولة جادة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

1 1 2 أهالي كفروما يطلقون حملة شعبية بإدلب لتحسين الخدمات وسط تبرعات تجاوزت 150 ألف دولار
2R7A3772 أهالي كفروما يطلقون حملة شعبية بإدلب لتحسين الخدمات وسط تبرعات تجاوزت 150 ألف دولار
افتتاح مبنى كلية الصيدلة الجديد في جامعة حلب وتخريج الدفعة 29 من طلاب الكلية
قافلة مساعدات إغاثية جديدة تدخل إلى السويداء عبر ممر بصر الحرير-فيديو
كهرباء حمص تكثف جهودها لتأمين التغذية الكهربائية للعائدين إلى منازلهم
إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق
مديرية النقل والمواصلات في اللاذقية تعيد تقديم خدماتها للمواطنين بعد انتهاء عملية تأهيلها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك