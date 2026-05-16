انطلاق مهرجان “أهلاً بالعيد” في مدينة حمص

حمص-سانا

انطلقت اليوم السبت فعاليات مهرجان التسوق “أهلاً بالعيد” في مدينة المعارض بحي ‏الوعر في حمص الذي يقام بالتعاون بين محافظة حمص ومجلس المدينة، بمشاركة ‏شركات وطنية وفعاليات اقتصادية تقدم تشكيلة متنوعة من السلع تلبي احتياجات الأسرة.

وأوضح مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة للمهرجان فراس ‏الموصلي في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان بدورته السادسة يقدم حسومات تصل ‏حتى 50 بالمئة أحياناً، وبمشاركة 62 شركة من الشركات الوطنية المنتجة للغذائيات ‏والحلويات والألبسة والأحذية ومواد التنظيف المنزلية وغيرها.‏

مسؤولة الإعلام والنشر من الفريق التطوعي لجمعية البنيان الإنسانية تبارك النجيب ‏اعتبرت أن مشاركة الجمعية بالمهرجان فرصة لعرض أعمال الأيتام والأرامل، لدعمهم ‏وتسويق منتجاتهم من خلال تعريف الزوار بمنتجاتهم اليدوية ومشاريعهم المتنوعة.

المشارك محمد أبو البراء أوضح أنه يعرض منتجات العطورات وملحقاتها إضافة لتشكيلة ‏من المباخر والبخور وقطع تراثية والمسابح وغيرها من مستلزمات موسم الحج، حيث يتم ‏بيع المنتجات بحسومات تصل حتى 20 بالمئة.

‏ ‏

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الـ 25 من أيار الجاري، ويستقبل الزوار من الساعة الرابعة ‏عصراً حتى 11 ليلاً، كما يتضمن فعاليات ترفيهية وهدايا للأطفال.