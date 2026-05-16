انطلاق مهرجان “أهلاً بالعيد” في مدينة حمص

حمص-سانا
انطلقت اليوم السبت فعاليات مهرجان التسوق “أهلاً بالعيد” في مدينة المعارض بحي الوعر في حمص الذي يقام بالتعاون بين محافظة حمص ومجلس المدينة، بمشاركة شركات وطنية وفعاليات اقتصادية تقدم تشكيلة متنوعة من السلع تلبي احتياجات الأسرة.
وأوضح مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة للمهرجان فراس الموصلي في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان بدورته السادسة يقدم حسومات تصل حتى 50 بالمئة أحياناً، وبمشاركة 62 شركة من الشركات الوطنية المنتجة للغذائيات والحلويات والألبسة والأحذية ومواد التنظيف المنزلية وغيرها.
مسؤولة الإعلام والنشر من الفريق التطوعي لجمعية البنيان الإنسانية تبارك النجيب اعتبرت أن مشاركة الجمعية بالمهرجان فرصة لعرض أعمال الأيتام والأرامل، لدعمهم وتسويق منتجاتهم من خلال تعريف الزوار بمنتجاتهم اليدوية ومشاريعهم المتنوعة.
المشارك محمد أبو البراء أوضح أنه يعرض منتجات العطورات وملحقاتها إضافة لتشكيلة من المباخر والبخور وقطع تراثية والمسابح وغيرها من مستلزمات موسم الحج، حيث يتم بيع المنتجات بحسومات تصل حتى 20 بالمئة.
وتستمر فعاليات المهرجان حتى الـ 25 من أيار الجاري، ويستقبل الزوار من الساعة الرابعة عصراً حتى 11 ليلاً، كما يتضمن فعاليات ترفيهية وهدايا للأطفال.