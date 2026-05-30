إصابة عدد من الأشخاص جراء حادث سير على الكورنيش الشرقي في طرطوس

طرطوس-سانا
أصيب عدد من الأشخاص جراء حادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس، وفق المعلومات الأولية، وسط استنفار فرق الإسعاف والطوارئ التي سارعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المشافي القريبة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وذكرت مصادر محلية في تصريح لمراسل سانا، أن الحادث وقع جراء تصادم عدة مركبات على الطريق، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة وأضرار مادية كبيرة، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب الحادث.
وتواصل فرق الإنقاذ والإسعاف أعمالها في موقع الحادث، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.