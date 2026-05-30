إصابة عدد من الأشخاص جراء حادث سير على الكورنيش الشرقي في طرطوس

طرطوس-سانا

أصيب عدد من الأشخاص جراء حادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس، وفق المعلومات الأولية، وسط ‏استنفار فرق الإسعاف والطوارئ التي سارعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المشافي القريبة وتقديم الرعاية الطبية ‏اللازمة‎.‎

وذكرت مصادر محلية في تصريح لمراسل سانا، أن الحادث وقع جراء تصادم عدة مركبات على الطريق، ما أدى إلى إصابة ‏عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة وأضرار مادية كبيرة، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة ‏نهائية لعدد المصابين أو أسباب الحادث‎.‎

وتواصل فرق الإنقاذ والإسعاف أعمالها في موقع الحادث، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابساته واتخاذ ‏الإجراءات اللازمة‎.‎