تأهيل قنوات ري بمشروع مسكنة بريف حلب لتطوير شبكات الري ورفع جاهزيتها التشغيلية

أعادت مديرية الموارد المائية في حلب، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، تأهيل عدد من قنوات الري بمشروع مسكنة غرب منطقة السفيرة بريف حلب، ضمن جهود تحسين البنية التحتية المائية، ورفع كفاءة الري في المنطقة.

وشملت الأعمال تأهيل القنوات وإصلاحها في المزرعة 23 و25 و26، حيث تم صيانة البوابات، وتأهيل مبنى العاملين، وصيانة أغطية غرف التفتيش (الراكارات)، إضافة إلى إملاء الفواصل على القناة 17C.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الأعمال تأتي ضمن الخطة المستمرة للمديرية لتطوير شبكات الري ورفع جاهزيتها التشغيلية، بما يعزز استدامة الموارد المائية، ويخدم المناطق الزراعية المعتمدة على مشروعات الري الحكومية في دعم الإنتاج، وتحقيق الاستقرار التنموي.

وكانت مديرية الموارد المائية في حلب، بدأت في الأول من آذار الماضي أعمال إعادة تأهيل القنوات الرئيسة والفرعية في مشاريع مسكنة غرب، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

وتعد منطقة مسكنة غرب من أهم المناطق الزراعية في ريف حلب، إذ يعتمد عدد كبير من الأهالي فيها على الزراعة مصدراً رئيساً للدخل، وتعرضت مشاريع الري فيها لإهمال كبير في عهد النظام البائد، ما أدى إلى أضرار واسعة أثرت سلباً على الإنتاج الزراعي ومعيشة المزارعين.