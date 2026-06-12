سوريا ورومانيا تبحثان تعزيز التعاون ومتابعة شؤون الجالية السورية

بوخارست-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية في رومانيا أنس البدوي، مع المفوض العام للهيئة العامة للهجرة في رومانيا تيبيريو جيوريا، أوضاع الجالية السورية في رومانيا، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وقالت السفارة السورية عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “إن اللقاء تناول أوضاع الجالية السورية في رومانيا، وأبرز التحديات المتعلقة بالوثائق الرسمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون البنّاء بينهما، بما يخدم مصالح المواطنين السوريين في رومانيا”.
ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين السفارة السورية والجهات الرومانية المعنية لمتابعة شؤون الجالية السورية.