سوريا ورومانيا تبحثان تعزيز التعاون ومتابعة شؤون الجالية السورية

HKnXeEbXgAA6bC1 سوريا ورومانيا تبحثان تعزيز التعاون ومتابعة شؤون الجالية السورية

بوخارست-سانا‏

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في رومانيا أنس البدوي، مع المفوض العام ‏للهيئة العامة للهجرة في رومانيا تيبيريو جيوريا، أوضاع الجالية السورية في رومانيا، وسبل تعزيز ‏التعاون بين الجانبين.‏

وقالت السفارة السورية عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “إن اللقاء تناول أوضاع الجالية السورية في ‏رومانيا، وأبرز التحديات المتعلقة بالوثائق الرسمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل ‏والتعاون البنّاء بينهما، بما يخدم مصالح المواطنين السوريين في رومانيا”.‏

ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين السفارة السورية والجهات الرومانية المعنية لمتابعة ‏شؤون الجالية السورية.‏

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