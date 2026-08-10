أجواء حارة نهاراً ولطيفة ليلاً في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للارتفاع في أغلب المناطق السورية بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بنحو/2-3/ درجات مئوية.
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الجو نهار اليوم الإثنين صيفياً حاراً نسبياً إلى حارٍ بين الصحو والغائم جزئياً، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويكون خلال الليل لطيفاً، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر والمساء وخاصةً على المنطقة الوسطى، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|23/39
|ريف دمشق-القلمون
|20/33
|القنيطرة
|19/35
|درعا
|24/36
|السويداء
|23/34
|حمص
|22/36
|حماة
|24/38
|اللاذقية
|26/32
|طرطوس
|23/33
|حلب
|23/40
|إدلب
|24/36
|دير الزور
|31/43
|الرقة
|28/41
|الحسكة
|28/42