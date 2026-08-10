أجواء حارة نهاراً ولطيفة ليلاً في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع في أغلب المناطق ‏السورية بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بنحو/2-3/ ‏درجات مئوية.‏

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الجو نهار ‏اليوم الإثنين صيفياً حاراً نسبياً إلى حارٍ بين الصحو ‏والغائم جزئياً، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة ‏والبادية ويكون خلال الليل لطيفاً، مع نسبة رطوبة ‏مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا ‏خلال ساعات بعد الظهر والمساء وخاصةً على المنطقة ‏الوسطى، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض ‏المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية: ‎