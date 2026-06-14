السيطرة على 13 حريقاً في الحسكة دون تسجيل إصابات

الحسكة-سانا

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة أن فرقها استجابت لـ 13 حريقاً اندلعت أمس السبت في مناطق متفرقة من المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وأوضحت المديرية، وفق ما نقلته مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن الحرائق توزعت بين منزل سكني في قرية كريفاتي، وأراضٍ مزروعة بمحصول القمح في مناطق أبو فاس ومسيلة وطوبز وجزعة، إضافة إلى أراضٍ محصودة في تل حميس وأميرط وأبو حمدان.

وأضافت: إن فرق الإطفاء استجابت كذلك لحرائق اندلعت في مناطق القاهرة وتل حميس وأبو جرادة واليعربية، حيث تمكنت من إخمادها والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المواقع المجاورة.

وتأتي هذه الحرائق في ظل تكرار حوادث مماثلة خلال موسم الحصاد، إذ كانت فرق الدفاع المدني السوري في الحسكة، بالتعاون مع الأهالي، قد أخمدت الشهر الماضي خمسة حرائق اندلعت في حقول القمح والشعير بمنطقتي مركدة والشدادي جنوب المحافظة.