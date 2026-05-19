المتحدث باسم الداخلية: التحقيقات حول تفجير باب شرقي كشفت ‏خيوطاً أولية حول الجهات المتورطة

دمشق- سانا‏

أدان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، ‏التفجير الذي وقع اليوم الثلاثاء في منطقة باب شرقي في ‏دمشق، ‏وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة 23 شخصاً آخرين.‏

وقال البابا في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، مساء اليوم: إن ‏التحقيقات الأولية في التفجير، كشفت خيوطاً أولية يتم تتبعها ‌‏للوصول إلى الجهات المتورطة وكشف ملابساته، لافتاً إلى أن جمع ‏الأدلة الأولية أظهر وجود جهة محددة تقف خلف ‏التفجير‎.‎

وأشار المتحدث البابا إلى أن الخلايا الإرهابية قد تكون مرتبطة ‏بفلول النظام البائد، أو ميليشيات خارجية، أو جماعات ‏متطرفة، ‏لافتاً إلى أن الهدف النهائي يتمثل بالوصول إلى “صفر عمليات ‏إرهابية” داخل المجتمع السوري‎.‎

وكشف البابا أن الوزارة ستعلن قريباً، تفاصيل تتعلق بالخلايا ‏المستهدفة، وأعداد الموقوفين، وآليات تنفيذ المخططات ‏الإرهابية، ‏مؤكداً أن الأجهزة الأمنية حققت إنجازات كبيرة رغم التحديات ‏الأمنية القائمة، مؤكداً استمرار العمل على تفكيك ‏الخلايا الإرهابية ‏وملاحقة المتورطين ضمن استراتيجية تعتمد على الأمن الوقائي ‏والعمليات الاستباقية‎.‎

وأوضح البابا أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير قدرات كوادرها ‏الأمنية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، إلى ‏جانب تحديث ‏أنظمة المراقبة والتتبع باستخدام أحدث التقنيات، مشدداً على أهمية ‏دور المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة ‏مشبوهة‎.‎

وجدد المتحدث التزام وزارة الداخلية بالحفاظ على استقرار المجتمع ‏السوري وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية ‏لحماية ‏المواطنين وممتلكاتهم.‏

وكان استشهد جندي، وأصيب 23 شخصاً في وقت سابق اليوم، ‏معظمهم مدنيون بجروح متفاوتة، جراء تفجير سيارة ‏مفخخة قرب ‏مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق‎.‎