توغّل إسرائيلي في قرية معرية بريف درعا واعتقال شاب لساعات

درعا-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء شاباً خلال توغلها في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، تزامناً مع تحركات عسكرية شهدتها مناطق متفرقة من ريف المحافظة.
وذكر مراسل سانا في درعا أن دورية لقوات الاحتلال توغلت في الحي الغربي من قرية معرية، حيث داهمت أحد المنازل واعتقلت شاباً من أبناء القرية قبل أن تفرج عنه بعد ساعات.
وترافق التوغل مع حالة استنفار وتحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المنطقة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، ولا سيما في القرى القريبة من خط الفصل.
كما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين بلدتي عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وفي ريف القنيطرة توغلت دورية عسكرية للاحتلال في وقت سابق اليوم داخل قرية صيدا الجولان، وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين قبل أن تنسحب منها.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.