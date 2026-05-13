توغّل إسرائيلي في قرية معرية بريف درعا واعتقال شاب لساعات

درعا-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء شاباً خلال توغلها في قرية ‌‏معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، تزامناً مع تحركات ‌‏عسكرية شهدتها مناطق متفرقة من ريف المحافظة.‏

وذكر مراسل سانا في درعا أن دورية لقوات الاحتلال توغلت في الحي ‌‏الغربي من قرية معرية، حيث داهمت أحد المنازل واعتقلت شاباً من أبناء ‌‏القرية قبل أن تفرج عنه بعد ساعات.‏

وترافق التوغل مع حالة استنفار وتحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في ‌‏أجواء المنطقة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي، ولا سيما في ‏القرى ‏القريبة من خط الفصل.‏

كما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة ‌‌‏بين بلدتي ‏عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.‏

وفي ريف القنيطرة توغلت دورية عسكرية للاحتلال في وقت سابق اليوم ‌‏داخل قرية صيدا الجولان، وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين قبل أن ‌‏تنسحب منها.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏التوغّل ‌‏في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‌‏والاعتقالات ‌‏وتجريف الأراضي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن ‌‏جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‌‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‌‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏