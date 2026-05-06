اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُشكّل لجنة قضائية فرعية لدائرة عين عرب

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم الأربعاء، القرار رقم (17) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة قضائية فرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية (عين عرب).

ووفق القرار الذي نشرته اللجنة العليا عبر قناتها على التلغرام، سُمّي القضاة أحمد عبد الرحمن المحمد رئيساً للجنة، وجمعة حسين الأحمد وحسام حجو أعضاء.

وحسب القرار تتولى اللجنة القضائية مهمة البت في الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الدائرة المذكورة.

وحددت اللجنة العليا مركزاً في عدلية محافظة حلب لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يُنشر على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم التشريعية ذات الصلة، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية للعملية الانتخابية.