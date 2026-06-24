الأمانة العامة للحسكة تدعو المفصولين في مديرية ‏المصالح العقارية لمقابلات العودة إلى العمل

الحسكة-سانا‏

دعت الأمانة العامة لمحافظة الحسكة العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم ‏في الثورة “دائمون وعقود سنوية” في مديرية المصالح العقارية بالحسكة، ‏إلى مراجعة مبنى المحافظة يوم الـ 25 من الشهر الجاري ضمن أوقات ‏الدوام الرسمي، لإجراء مقابلات العودة إلى العمل‎.‎

وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن ‏الأمانة العامة للمحافظة طلبت من المعنيين اصطحاب الوثائق المطلوبة، ‏وهي صورة عن قرار التعيين، والهوية الشخصية أو إخراج قيد فوري، ‏وصورة عن المؤهل العلمي، إضافة إلى صورة عن قرار الفصل إن وجد، ‏وصورة عن هوية الزوجة إن كانت عاملة‎.‎

وكانت محافظة الحسكة دعت الخميس الماضي العاملين “مثبتون وعقود ‏سنوية” المفصولون فقط لأسباب أمنية منذ عام 2011 وحتى كانون الأول ‏عام 2024 في الجهات التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في المحافظة ‏إلى مراجعة مبنى المحافظة لإجراء مقابلات العودة إلى العمل‎.‎