الأمانة العامة للحسكة تدعو المفصولين في مديرية ‏المصالح العقارية لمقابلات العودة إلى العمل

الحسكة-سانا
دعت الأمانة العامة لمحافظة الحسكة العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة “دائمون وعقود سنوية” في مديرية المصالح العقارية بالحسكة، إلى مراجعة مبنى المحافظة يوم الـ 25 من الشهر الجاري ضمن أوقات الدوام الرسمي، لإجراء مقابلات العودة إلى العمل.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الأمانة العامة للمحافظة طلبت من المعنيين اصطحاب الوثائق المطلوبة، وهي صورة عن قرار التعيين، والهوية الشخصية أو إخراج قيد فوري، وصورة عن المؤهل العلمي، إضافة إلى صورة عن قرار الفصل إن وجد، وصورة عن هوية الزوجة إن كانت عاملة.
وكانت محافظة الحسكة دعت الخميس الماضي العاملين “مثبتون وعقود سنوية” المفصولون فقط لأسباب أمنية منذ عام 2011 وحتى كانون الأول عام 2024 في الجهات التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في المحافظة إلى مراجعة مبنى المحافظة لإجراء مقابلات العودة إلى العمل.