اجتماع تنسيقي في منطقة الباب بريف حلب لتعزيز التعاون مع المنظمات وتحسين الخدمات

حلب-سانا

عقدت الدائرة الخدمية الاجتماعية في إدارة منطقة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من المنظمات والجمعيات العاملة في المنطقة، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتنظيم آليات العمل في القطاع الخدمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع، سبل تطوير التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، واستعرضوا أبرز الاحتياجات والأولويات في المنطقة، إضافة إلى بحث إعداد خارطة خدمات شاملة، وتوحيد تقييم الاحتياجات بما يضمن توجيه الجهود بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة الباب محمد نور واكي لـ سانا، أن الاجتماع ركّز على وضع آليات عمل مشتركة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ولا سيما الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة، مشيراً إلى أهمية الخروج بمخرجات عملية تسهم في إزالة التحديات التي تواجه المجتمع المحلي.

بدوره، أشار مدير مكتب منظمة الأمين في منطقة الباب جهاد العبود، إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التشبيك بين المنظمات العاملة، وإعداد قاعدة بيانات مشتركة للخدمات المقدمة، وربطها بمديرية الخدمات الاجتماعية بما يسهم في تحسين الاستجابة للاحتياجات.

من جانبه، بيّن مدير مكتب مؤسسة رواد للتعاون والتنمية في الباب عبد الجليل عثمان، أن اللقاء شكّل فرصة للتعريف بأنشطة المؤسسات العاملة في المنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق بينها، بما يدعم تقديم خدمات أفضل، ويسهم في تنمية المجتمع المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الخدمية والإنسانية في منطقة الباب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، عبر تنظيم العمل وتوحيد الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع الإنساني.