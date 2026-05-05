قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية اليوم الثلاثاء، عبر بوابة تل الجلع باتجاه محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن القوة أقامت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، حيث قامت بتفتيش هواتف رعاة الأغنام الموجودين هناك، دون ورود أنباء عن أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية، وغيرها من الممارسات الإجرامية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.