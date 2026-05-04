مدير إدارة المرور: التحول الرقمي ورفع وعي السائقين في صلب الأولويات

دمشق-سانا

أكد مدير إدارة المرور العميد فادي رفعت الهميش، بمناسبة اليوم العالمي للمرور الذي يصادف اليوم الإثنين، تحت شعار “تمهل.. نحن بانتظارك”، أن التحول الرقمي ورفع وعي السائقين يأتيان في صلب الأولويات، مبيناً أن هذه المناسبة تعد وقفة حقيقية لرؤية ما تم تحقيقه وتجديد العهد بخدمة المجتمع والأهل.

ووجّه الهميش بهذه المناسبة عبر قناة وزارة الداخلية على التلغرام تحية إكبار وتقدير لحماة الطرق “رجال الميدان”، الذين يسهرون ليلاً ونهاراً على أمن وسلامة المواطنين في مختلف الظروف، مؤكداً أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي السائق وتتكامل مع جاهزية العناصر وتطور الأنظمة المرورية.

وأوضح أن إدارة المرور تعمل وفق هيكلية تتطور باستمرار للانتقال من الدور الرقابي التقليدي إلى الدور الخدمي والتوعوي الشامل، والسعي بكامل الجهد لتقوية التواصل مع المواطن عبر تطوير الأقسام التقنية والمعلوماتية، بما يسهم في تسهيل مختلف المعاملات المرورية.

وأشار الهميش إلى أن رؤية إدارة المرور المستقبلية تتركز على التحول الرقمي، بما يشمل ضبط المخالفة، والتأكد من صحتها، وإبلاغ المخالِف فيها، إضافة إلى أن دفع المخالفات والاعتراض عليها سيكون بشكل رقمي، بهدف تقليل المراجعة المباشرة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ويحتفل العالم في الرابع من أيار من كل عام باليوم العالمي للمرور، وهي احتفالية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد وقوانين السلامة المرورية، والتذكير بضحايا حوادث الطرق حول العالم.