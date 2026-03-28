الدفاع المدني السوري يحذر من مخاطر الألغام في البادية خلال موسم جمع الكمأة

دمشق-سانا

أكد الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، ضرورة التقيد بإرشادات السلامة مع بدء موسم جمع الكمأة في مناطق البادية، والذي يشكل مصدر رزق للعديد من العائلات، محذراً من المخاطر الناجمة عن الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب في تلك المناطق.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان اليوم السبت، أن البادية تعد من أخطر المناطق، نظراً لعدم وجود مواقع آمنة فيها، حيث تكون الألغام غالباً مخفية تحت التراب أو بين الصخور والنباتات، ما يجعل هذا النشاط مهدداً للحياة.

وبين الدفاع المدني أن هناك مؤشرات تدل على وجود ألغام، وحيوانات نافقة، أو مركبات ودراجات مدمرة، أو نمو نباتات بكثافة أعلى من المناطق المحيطة، إضافة إلى وجود أسلاك على الأرض، أو تغير في شكل سطح التربة، أو غياب آثار مرور البشر.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى التقيد بمسارات مرور البشر والمركبات، وعدم لمس أي جسم غريب، وترك مسافة آمنة بين الأشخاص لا تقل عن 20 متراً، والابتعاد عن المباني المهجورة والخنادق والدشم، وعدم الاقتراب من المناطق التي شهدت انفجار ألغام أو معارك.

كما شدد على أهمية استخدام عصا خشبية أثناء البحث مع الضغط على الأرض برفق من الجانب، والتحقق من الأرض قبل التقاط الكمأة، لافتاً إلى ضرورة البقاء في المكان وعدم التحرك بعشوائية في حال وقوع انفجار، والتراجع ببطء باتباع آثار الأقدام، وطلب المساعدة بشكل فوري.

وأكد الدفاع المدني أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الحد من المخاطر أثناء جمع الكمأة، مشيراً إلى أن الخيار الأكثر أماناً يتمثل في تجنب دخول هذه المناطق، وذلك في إطار تعزيز الوعي المجتمعي والحد من مخاطر مخلفات الحرب.

وتواصل الفرق المختصة في وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع الكشف عن الألغام ومخلفات الحرب، داعيين إلى اتخاذ خطوات السلامة العامة واتباع جميع الإرشادات اللازمة، والإبلاغ فوراً عند مشاهدة أي جسم غريب.