من جهود فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق لإزالة آثار التفجير في مدينة جرمانا

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لقطات من مائدة إفطار جماعي لنازحين وأسر فلسطينية في مدينة غزة فوق أنقاض المنازل وبين الركام
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