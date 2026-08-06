من جهود فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق لإزالة آثار التفجير في مدينة جرمانا تاريخ النشر: 2026/08/06 9:53 مساءً اخر تحديث: 2026/08/06 10:11 مساءً قائمة الصور 1/4 لقطات من مائدة إفطار جماعي لنازحين وأسر فلسطينية في مدينة غزة فوق أنقاض المنازل وبين الركام مدير الخطوط الحديدية لـ سانا: إحياء سكة اللاذقية– عدرا يخفض التكاليف ويربط الموانئ بالصناعة الدريكيش… طبيعة خلابة ومعالم أثرية تأسر الزائر اجتماع في ريف دمشق لبحث التحضيرات النهائية لانتخابات مجلس الشعب الداخلية السورية: تنفيذ عملية أمنية في البويضة بريف دمشق وتحييد قيادي بارز في “داعش” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جرماناريف دمشقوزارة الطوارئ السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أسرار صناعة الحبر العربي يكشفها الشاعر والخطاط صلاح الخضر أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 إدانات عربية للاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 اليوم الدولي للشعوب الأصلية.. حقوق مهددة وتراث حي أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026 مضيق هرمز.. تقدم في المحادثات وسط شروط إيرانية لإعادة الملاحة أغسطس 8, 2026 أغسطس 8, 2026