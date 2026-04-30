تعبيد طريق بصرى الشام–جمرين المؤدي إلى محافظة السويداء لتحسين حركة المرور

درعا-سانا

أنهت ورشات مديرية الخدمات الفنية في محافظة درعا اليوم الخميس، أعمال تأهيل وتعبيد طريق بصرى الشام–جمرين المؤدي إلى محافظة السويداء، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية، وتنظيم حركة المرور، والحد من حوادث السير.

وأوضح مدير الخدمات الفنية في درعا محمد مسالمة في تصريح لمراسل سانا أن الطريق، الذي يبلغ طوله 3.2 كيلومترات، يشكّل صلة وصل رئيسية بين محافظتي درعا والسويداء، مبيناً أن تأهيله يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حركة الآليات، ولا سيما بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به خلال السنوات الماضية، وانعكست سلباً على الأهالي ومركباتهم.

من جهته، بين رئيس مجلس مدينة بصرى الشام المهندس عبدالله المقداد أن الطريق يمر عبر واديي الزيدي والرقيق، وكان يشكل معاناة حقيقية بسبب الحفر والمطبات، وتضرره الشديد جراء القصف الهمجي في زمن النظام البائد، لافتاً إلى أنه طريق خدمي واقتصادي مهم يربط بين المحافظتين.

كما عبّر عدد من أهالي بلدة جمرين عن ارتياحهم لإنجاز المشروع، حيث أعرب إبراهيم عياش عن أمله بأن يسهم تعبيد الطريق في الحد من حوادث السير، فيما دعا محمد حسن عياش إلى تركيب إنارة شمسية على امتداد الطريق أسوة ببقية الطرقات، نظراً لاستمرار الحركة عليه على مدار الساعة، إضافة إلى زراعة أشجار حراجية على جانبيه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مجلس مدينة بصرى الشام لتحسين الواقع الخدمي وتعزيز البنية التحتية، بما يخدم الأهالي والحركة الاقتصادية، ويسهم في عودة الحيوية إلى المنطقة.