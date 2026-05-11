ورشة عمل في طرطوس حول واقع القطاع السياحي ودوره في دعم الحركة الاقتصادية ‏

طرطوس-سانا‏

نظمت كلية السياحة في جامعة طرطوس بالتعاون مع غرفة السياحة في المحافظة، اليوم ‏الإثنين، في فندق برج شاهين بالمدينة، ورشة عمل لمناقشة واقع القطاع السياحي، وسبل ‏تطويره، وتعزيز دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.‏

وبين عميد كلية السياحة في الجامعة الدكتور مهند حسين في تصريح لمراسل سانا، أن ‏الورشة تحمل عنوان “واقع وآفاق التنمية السياحية في طرطوس بعد التحرير”، وتأتي أهميتها ‏بالتوقيت حيث تقام مع بداية الموسم السياحي بالمحافظة الغنية بمقوماتها الطبيعية ‏والثقافية من بحر وجبال وطبيعة وقلاع أثرية وحصون ومتحف طرطوس وجزيرة أرواد ‏والمدينة القديمة التي تشكل نقاط جذب سياحي مهمة.‏

وبين حسين أن الورشة ألقت الضوء على مقومات طرطوس السياحية وآلية التنمية بعد ‏التحرير، لأن التحرير لم يكن مجرد تغيير بل كان تحريراً للإرادة والطاقات الكامنة والأذهان ‏والمقومات الموجودة في المحافظة التي كانت مهمشة على مدى سنوات طويلة.‏

ولفت حسين إلى أن الكثير من السوريين متلهفون لزيارة المحافظة بعد التحرير للاستمتاع ‏بالبحر، والتعرف على واقعها، مشيراً إلى سعي المعنيين بالقطاع السياحي لتحسين الخدمات ‏السياحية بشكل أفضل.‏

بدوره، أوضح رئيس مجلس مدينة طرطوس المهندس شادي حليمة في تصريح مماثل، أن ‏الورشة تركز على السياحة ما بعد التحرير والتنمية السياحية وأسلوب العمل بالسياحة ‏وتحفيزها وتطويرها بشكل مختلف عما كانت عليه قبل التحرير.‏

ولفت حليمة إلى أن الورشة خلصت إلى مجموعة من المقترحات المبدئية للعمل والنهوض بالواقع ‏السياحي والاهتمام بموضوع الآثار، والتركيز على عدة محاور أثرية وتاريخية وفتح المتاحف ‏لاستقبال الزوار والاهتمام بالسياحة في الريف وليس الاكتفاء بمركز المدينة وتجهيز ‏الكورنيش البحري لاستقبال السياح، ووضع خطة لبدء موسم سياحي متميز والاستعداد ‏لإطلاقه للموسم الحالي من خلال فعالية خاصة.‏

وكانت محافظة طرطوس نظمت مؤخراً ورشة عمل موسعة شاركت فيها فعاليات مختلفة ‏ناقشت التحضيرات الجارية لاستقبال الموسم السياحي الحالي.‏