ورشة عمل في طرطوس حول واقع القطاع السياحي ودوره في دعم الحركة الاقتصادية ‏

طرطوس-سانا
نظمت كلية السياحة في جامعة طرطوس بالتعاون مع غرفة السياحة في المحافظة، اليوم الإثنين، في فندق برج شاهين بالمدينة، ورشة عمل لمناقشة واقع القطاع السياحي، وسبل تطويره، وتعزيز دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.
وبين عميد كلية السياحة في الجامعة الدكتور مهند حسين في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة تحمل عنوان “واقع وآفاق التنمية السياحية في طرطوس بعد التحرير”، وتأتي أهميتها بالتوقيت حيث تقام مع بداية الموسم السياحي بالمحافظة الغنية بمقوماتها الطبيعية والثقافية من بحر وجبال وطبيعة وقلاع أثرية وحصون ومتحف طرطوس وجزيرة أرواد والمدينة القديمة التي تشكل نقاط جذب سياحي مهمة.
وبين حسين أن الورشة ألقت الضوء على مقومات طرطوس السياحية وآلية التنمية بعد التحرير، لأن التحرير لم يكن مجرد تغيير بل كان تحريراً للإرادة والطاقات الكامنة والأذهان والمقومات الموجودة في المحافظة التي كانت مهمشة على مدى سنوات طويلة.
ولفت حسين إلى أن الكثير من السوريين متلهفون لزيارة المحافظة بعد التحرير للاستمتاع بالبحر، والتعرف على واقعها، مشيراً إلى سعي المعنيين بالقطاع السياحي لتحسين الخدمات السياحية بشكل أفضل.
بدوره، أوضح رئيس مجلس مدينة طرطوس المهندس شادي حليمة في تصريح مماثل، أن الورشة تركز على السياحة ما بعد التحرير والتنمية السياحية وأسلوب العمل بالسياحة وتحفيزها وتطويرها بشكل مختلف عما كانت عليه قبل التحرير.
ولفت حليمة إلى أن الورشة خلصت إلى مجموعة من المقترحات المبدئية للعمل والنهوض بالواقع السياحي والاهتمام بموضوع الآثار، والتركيز على عدة محاور أثرية وتاريخية وفتح المتاحف لاستقبال الزوار والاهتمام بالسياحة في الريف وليس الاكتفاء بمركز المدينة وتجهيز الكورنيش البحري لاستقبال السياح، ووضع خطة لبدء موسم سياحي متميز والاستعداد لإطلاقه للموسم الحالي من خلال فعالية خاصة.
وكانت محافظة طرطوس نظمت مؤخراً ورشة عمل موسعة شاركت فيها فعاليات مختلفة ناقشت التحضيرات الجارية لاستقبال الموسم السياحي الحالي.