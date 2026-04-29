وزير النقل: التحول الرقمي يعزز بيئة الأعمال… ومشاركة واسعة في معرض “سيريا هايتك”

دمشق-سانا

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر، أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في سوريا، منوهاً بتنظيم معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”، وبالتطور اللافت في حجم ونوعية المشاركة، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين العرب والأجانب بالسوق السورية.

وعن معرض “سيريا هايتك”، أوضح وزير النقل في منشور على تلغرام الوزارة اليوم الأربعاء، أن إقامته مرتين سنوياً أسهمت في استقطاب شركات جديدة لم تكن حاضرة في الدورات السابقة، مؤكداً أن هذه المشاركة المتنامية تمثل مؤشراً واضحاً على تحسن بيئة الاستثمار في سوريا.

ونوه بدر بمشاركة شركات كبرى في قطاع الاتصالات، من بينها شركة “هواوي”، معتبراً ذلك دليلاً على نجاح المعرض في جذب الشركات العالمية، إلى جانب الجهود التي تبذلها الشركة السورية للاتصالات في قيادة مشاريع التحول الرقمي، بما في ذلك مشاريع استراتيجية لمد شبكات الألياف الضوئية، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.

جناح وزارة النقل… عروض وتطبيقات حديثة

وفيما يتعلق بمشاركة وزارة النقل، لفت الوزير بدر إلى أن جناح الوزارة تضمن عروضاً لثلاث شركات ناشئة فائزة في منتدى ريادة الأعمال “MOVE”، مؤكداً حرص الوزارة على مواكبة هذه الشركات ودعمها لضمان استمرارية تطورها.

وبين بدر أن الجناح ضم أربعة تطبيقات رقمية، أبرزها تطبيق “دور” المستخدم حالياً في مديريات النقل بالمحافظات لتنظيم العمل في الصالات، إضافة إلى نظام “دقيق”، وهو نظام دور متطور يتم عبر منصة إلكترونية، يجري اختباره في دائرة نقل سرمدا، على أن يتم تعميمه بعد التأكد من كفاءته، بدءاً من دائرة النقل الجديدة في منطقة نهر عيشة، بهدف الحد من الازدحام، وتسهيل الإجراءات في جميع مديريات ودوائر النقل.

وأشار الوزير بدر إلى تطبيق يتعلق بتطوير نظام مؤتمت متكامل لإجازات السوق، يتيح اختيار مدارس التعليم المناسبة ومتابعة كامل الإجراءات إلكترونياً، من التسجيل وحتى الحصول على النتائج، دون الحاجة إلى مراجعات حضورية، مع العمل على استكمال الربط مع الجهات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بمنصة “ناقل”، لفت بدر إلى أنها عبارة عن منصة توضع فيها كل عمليات الترخيص لكل الشركات التي تعمل في مجال النقل بترخيص من الوزارة، والتي تهدف إلى أتمتة عمليات الترخيص لهذه الشركات ومتابعة عملها، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتخفيف الأعباء الإدارية، معرباً عن أمله في تحقيق هذه التطبيقات النجاح المرجو، واستقطاب المزيد من المبادرات الرقمية في الدورات القادمة للمعرض.

وانطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ12 من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات وشركة “المبدعون” للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية.